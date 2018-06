Spannende week bij AG Insurance: vakbonden dreigen met werkonderbrekingen

Het AG Insurance-filiaal in Berchem. Foto: patrick de roo

Er start een week “onder hoogspanning” bij verzekeraar AG Insurance. Dat zegt vakbondsman Jean-Michel Cappoen van de socialistische bediendebond BBTK in naam van het vakbondsfront van SETCa/BBTK, CNE en CGSLB/ACLVB. De bonden plannen acties, wellicht met werkonderbrekingen, voor aanvang van een cruciale ontmoeting met de directie dinsdag.

“Als er dan geen vooruitgang is, stevenen we zeker af op een harder conflict”, waarschuwt Cappoen. De vakbonden pikken het niet dat de directie een reeks collectieve arbeidsovereenkomsten heeft afgesloten met enkel steun van de Vlaamse christelijke bond LBC. Daarbij werd het sociaal overleg omzeild, stellen de andere bonden.

De cao’s gaan onder meer over een harmonisering van extralegale voordelen binnen het bedrijf en de invoering van glijdende uren. “We willen dat de debatten over een aantal punten worden heropend. Als er dinsdagmiddag geen vooruitgang is geboekt, dreigen onze acties harder te worden”, zegt Cappoen.

Bij AG Insurance werken zowat 4.000 mensen in België.