Zware crash tijdens F1-race in Canada

Bij de start van de GP van Canada verliep nog alles goed maar enkele bochten verder was er plots een serieuze crash waarbij thuisrijder Lance Stroll tegen Brendon Hartley reed. Hartley werd omhoog gekatapulteerd en indien de bolide van de Nieuw-Zeelander iets anders was neergekomen dan had de Halo ongetwijfeld zijn nut kunnen bewijzen als bescherming.

Safety car is out! Massive crash for @BrendonHartley as he and @lance_stroll collide. Both drivers are ok but out of the race.#F1 #CanadianGP #Verstappen pic.twitter.com/bryaDfyE9E