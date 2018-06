Tommelein bekijkt intrekking erkenning Vlaanderen Isoleert

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) bekijkt met het Vlaams Energieagentschap of de erkenning van isolatiebedrijf Vlaanderen Isoleert kan worden ingetrokken. Dat bevestigt zijn woordvoerster. De Vlaamse Ombudsman kreeg al 270 klachten over het bedrijf. Mensen lopen hun isolatiepremie mis doordat verkeerde materialen worden gebruikt.

Ombudsman Bart Weekers trekt aan de alarmbel. Wie zijn woning isoleert, moet uitkijken voor het bedrijf Vlaanderen Isoleert. “Eerst leek het op administratieve onhandigheid”, zegt hij. “Maar nu blijkt dat er producten werden gebruikt waarvan de Vlaamse overheid niet wenst dat ze worden gebruikt. Er komt het ene excuus na het andere.”

Het bedrijf zelf liet in een mail weten dat het gedupeerde klanten oproept om contact met hen op te nemen, om hen zo tegemoet te komen. In een latere mail zette het bedrijf nog andere puntjes op de i. Vlaanderen Isoleert heeft het over “feitelijke onjuistheden en onvolledigheden” die het bedrijf wil rechtzetten. Het betreft rechtzettingen over de premies, de kwaliteit en gevolgde procedures en de communicatie.

Wat de premies betreft: “Alle klanten die met ons (Vlaanderen Isoleert, nvdr.) een contract voor isolatie sluiten in het kader van isolatiepremies, zullen het bedrag van de premie ontvangen. Daar stelt Vlaanderen Isoleert bvba zich 100 procent garant voor”.

Wat betreft de kwaliteit en de gevolgde procedures geeft Vlaanderen Isoleert toe dat “er in het verleden opmerkingen zijn geweest vanuit de instanties”. De suggestie van de Ombudsman dat het bedrijf hardhorig is, ontkent Vlaanderen Isoleert. “Als marktleider is een reputatie als kwaliteitsvolle en correcte onderneming voor ons te belangrijk”, luidt het.

Tot slot kondigt het bedrijf aan dat het nog volgende week zowel de ombudsman als andere instanties zal contacteren om hun bemerkingen definitief en op korte termijn uit te klaren.