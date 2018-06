Diepenbekenaar (17) is Belgisch Kampioen slotracen: “Minstens 10 uur per week rondjes rijden om te oefenen”

Diepenbeek -

Rondjes rijden met mini-racewagens op één van de drie pistes die de Diepenbeekse club Speedlines in de oude voetbalkantine van Rooierheide uitbaat. Dat is minstens twee keer per week de favoriete bezigheid van Jeroen Put (17). En die inzet leverde hem de nationale titel bij de jeugd op en al een achtste plek in de algemene rangschikking, tussen de ‘grote’ jongens, zeg maar. “Onwaarschijnlijk”, zegt Jeroen. “Ik heb gewonnen maar dit is ook echt dankzij de club. We helpen mekaar hier bij de juiste materiaalkeuzes. Eigenlijk een beetje Formule 1, al staan we hier zelf in de pits te sleutelen.”