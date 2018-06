Maasmechelen -

Discuswerpster Babette Vandeput uit Maasmechelen vertrok vorig jaar naar de Verenigde Staten om aan de Arkansas State University de opleiding Mechanical Engineering met Atletiek te combineren. De 20-jarige Babette is aangesloten bij de atletiekclub in Lanaken maar het is in de VS waar ze hard aan de weg timmert om haar grote droom te verwezenlijken.