Nadal overklast Thiem en wint Roland Garros voor de elfde keer

De Spaanse nummer een van de wereld Rafael Nadal heeft zondag voor de elfde keer in zijn carrière de eindzege op Roland Garros op zak gestoken. De gravelkoning was in de finale in drie sets te sterk voor de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 8): 6-4, 6-3 en 6-2. De wedstrijd duurde twee uur en 44 minuten.

De 32-jarige Nadal had in zijn vorige wedstrijden indruk gemaakt in Parijs. Op weg naar de finale verloor hij slechts een set, in de kwartfinales tegen de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 12). In de finale duel tegen Thiem, hun tiende onderlinge confrontatie, hielden beide tennissers mekaar in de eerste set gedurende een uur in evenwicht. Maar bij 5-4 ging Nadal op het juiste moment door de opslag van Thiem, waardoor de Spanjaard de eerste set met 6-4 won. In de tweede set pakte Nadal meteen een break en die volstond om de tweede set met 6-3 te winnen. Daarna stond er geen maat meer op ‘Rafa’, die voor de zevende keer won van de 24-jarige Oostenrijker. Hij gunde Thiem nog twee spelletjes in de derde set, zette zijn suprematie op gravel nogmaals in de verf en mocht de prestigieuze ‘Coupe des Mousquetaires’ voor de elfde keer in de lucht steken.

Koning, keizer, admiraal: Rafael #Nadal is het allemaal! Voor de 11e keer wint hij op het gravel van Parijs. We nu LIVE naar de prijsuitreiking op het centrecourt: Eurosport 1/Player https://t.co/wFJT3h6iKW #RG18 #rolandgarros pic.twitter.com/QPBiqzJHd6 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 10 juni 2018

Het is al de zeventiende grandslamoverwinning voor Nadal. De Spaanse gravelkoning won Roland Garros eerder tussen 2005 en 2008, tussen 2010 en 2014 en ook vorig jaar. Voorts schreef hij ook al twee keer Wimbledon, driemaal de US Open en een keer de Australian Open op zijn palmares. Het is zijn 79e toernooizege uit zijn carrière, zijn vierde van 2018 (na die in Monte Carlo, Barcelona en Rome). Thiem blijft op tien eindoverwinningen steken en kon nog geen grandslamtoernooi op zijn naam schrijven.

"Geen droom"

"Ik heb mijn beste wedstrijd van het toernooi gespeeld en dat was ook nodig omdat Dominic zeer goed en agressief speelt", zei Nadal meteen na de wedstrijd. "Ik kende een moeilijk moment in de derde set toen ik wat last aan mijn hand had. Ik was een beetje bang, maar dat is nu eenmaal sport. Het is ongelooflijk. Het was zelfs geen droom van me, omdat het onmogelijk is om te dromen dat je hier elf keer kan winnen."

"Dominic is een zeer goede speler en was de voorbije twee weken uitmuntend. De tenniswereld heeft een speler zoals hem nodig en ik ben er zeker van dat hij over een paar jaar hier in mijn plaats de beker in de lucht zal mogen steken."

HISTORICAL RECORD- Rafa Nadal is the first person (man or woman) who wins 3 tournaments in 11 (or more occasions).

1?? RAFA NADAL: 11 Roland Garros, 11 Monte Carlo and 11 Barcelona.

2?? Martina Navratilova: 12 Chicago and 11 Eastbourne.

3?? Margaret Court: 11 Open Australia — MisterChip (English) (@MisterChiping) June 10, 2018



Laatste tien finales:

2018: Rafael Nadal (Spa) wv Dominic Thiem (Oos) 6-4, 6-3, 6-2

2017: Rafael Nadal (Spa) wv Stan Wawrinka (Zwi) 6-2, 6-3, 6-1

2016: Novak Djokovic (Ser) wv Andy Murray (GBr) 3-6, 6-1, 6-2, 6-4

2015: Stan Wawrinka (Zwi) wv Novak Djokovic (Ser) 4-6, 6-4, 6-3, 6-4

2014: Rafael Nadal (Spa) wv Novak Djokovic (Ser) 3-6, 7-5, 6-2, 6-4

2013: Rafael Nadal (Spa) wv David Ferrer (Spa) 6-3, 6-2, 6-3

2012: Rafael Nadal (Spa) wv Novak Djokovic (Ser) 6-4, 6-3, 2-6, 7-5

2011: Rafael Nadal (Spa) wv Roger Federer (Zwi) 7-5, 7-6, 5-7, 6-1

2010: Rafael Nadal (Spa) wv Robin Soderling (Zwe) 6-4, 6-2, 6-4

Erelijst bij de mannen:

2018: Rafael Nadal (Spa)

2017: Rafael Nadal (Spa)

2016: Novak Djokovic (Ser)

2015: Stan Wawrinka (Zwi)

2014: Rafael Nadal (Spa)

2013: Rafael Nadal (Spa)

2012: Rafael Nadal (Spa)

2011: Rafael Nadal (Spa)

2010: Rafael Nadal (Spa)

2009: Roger Federer (Zwi)

2008: Rafael Nadal (Spa)

2007: Rafael Nadal (Spa)

2006: Rafael Nadal (Spa)

2005: Rafael Nadal (Spa)

2004: Gaston Gaudio (Arg)

2003: Juan Carlos Ferrero (Spa)

2002: Albert Costa (Spa)

2001: Gustavo Kuerten (Bra)

2000: Gustavo Kuerten (Bra)

1999: Andre Agassi (USA)

1998: Carlos Moya (Spa)

1997: Gustavo Kuerten (Bra)

1996: Yevgeny Kafelnikov (Rus)

1995: Thomas Muster (Oos)

1994: Sergi Bruguera (Spa)

1993: Sergi Bruguera (Spa)

1992: Jim Courier (USA)

1991: Jim Courier (USA)

1990: Andres Gomez (Ecu)

1989: Michael Chang (USA)

1988: Mats Wilander (Zwe)