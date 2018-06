VIDEO. Kanaries spelen Truiense troeven uit bij start abonnementenverkoop

Maandag start op Stayen de traditionele voorrangsperiode voor bestaande abonneehouders van STVV. Gedurende twee weken genieten zij het voorrecht hun abonnement te verlengen voor het voetbalseizoen 2018-2019.

De abonnementenverkoop voor het grote publiek start op 25 juni. De verkoop eindigt op 31 augustus. Voor het komende seizoen krijgt iedere abonneehouder een nieuwe binkenkaart. Omwille van het nieuwe ticketingsysteem en GDPR-wetgeving is het dit seizoen niet mogelijk om abonnementen online te verlengen of aan te kopen. Vanaf volgend seizoen is dit wel opnieuw mogelijk. Wedstrijdtickets kunnen vanaf begin juli wel online aangekocht worden.

Liefhebbers voor een nieuwe binkenkaart moeten zich dus naar de STVV-receptie begeven en steeds de identiteitskaart meebrengen.