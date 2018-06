Bob Jungels, de kopman van Quick Step Floors in de Dauphiné, is hard ten val gekomen in de slotetappe van de Franse rittenkoers. De Luxemburgse kampioen reed hard tegen een verkeersbord en kwam daardoor ten val. Hij reed wel de wedstrijd uit, maar verloor zijn elfde plaats. In plaats daarvan tuimelde Jungels naar plek 25.