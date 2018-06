Sterke Peter Sagan remonteert Fernando Gaviria en wint massasprint in Ronde van Zwitserland

Wereldkampioen Peter Sagan heeft zondag voor de zestiende keer in zijn carrière een ritzege geboekt in de Ronde van Zwitserland (WorldTour). In Frauenfeld klopte de Slowaak van BORA-Hansgrohe aan het eind van de tweede etappe de Colombiaan Fernando Gaviria en de Australiër Nathan Haas in de sprint. Thuisrenner Stefan Küng (BMC) blijft aan de leiding in het klassement, Greg Van Avermaet rukt op naar de tweede plaats.

Met vier heuvelachtige ronden, goed voor een totaal van 155 kilometer, was etappe 2 van de Ronde van Zwitserland in Frauenfeld gesneden koek voor sprinters met klimmersbenen, zoals Peter Sagan, Fernando Gaviria en Michael Matthews. BMC moest daags na winst in de ploegentijdrit aan de bak om de leiderstrui van Stefan Küng te verdedigen.

Van bij de start reden drie renners weg in een poging publiciteit te nemen: de Fransman Perrig Quemeneur, de Italiaan Filippo Zaccanti en de Australiër Calvin Watson, alle drie niet toevallig deel uitmakend van uitgenodigde ploegen van de tweede divisie, kregen meteen de vrijheid van het peloton. Maar een ruime voorsprong werd hen niet gegund. Zeker niet toen Michael Albasini de oversteek maakte naar de drie. Een opmerkelijke move, want Albasini is zelf niet traag én in vorm.

Op 27 kilometer voor de finish werden de vier koplopers ingerekend door het peloton. Daar legde BORA-Hansgrohe een erg hoog tempo op in dienst van wereldkampioen Sagan. Het kostte onder meer de kop van kanshebbers als Europees kampioen Alexander Kristoff, André Greipel en John Degenkolb. Onderweg slaagde Küng er aan een tussensprint in nog drie bonificatieseconden mee te pikken. Zo kwam hij alleen aan de leiding in de virtuele stand.

In de finale beschikte Jasper Stuyven duidelijk over goede benen. De klassiekerspecialist van Trek - Segafredo probeerde tot tweemaal toe het peloton te ontlopen, de laatste keer zelfs in de laatste drie kilometer. Maar Stuyven slaagde niet, en in de rush richting sprint was het een andere Belg die de aandacht naar zich toe trok: Yves Lampaert (Quick-Step Floors) trok de sprint in gang voor Gaviria. De Colombiaan kwam vroeg aan de leiding, maar kon niet voorkomen dat Sagan hem nog voorbijging.

Daar is 'ie! Peter Sagan wint de tweede etappe in de Ronde van Zwitserland ! #TDS pic.twitter.com/Rxyry0xKn3 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 10 juni 2018

Greg Van Avermaet finishte als achtste en springt van drie naar twee in het algemene klassement. Hij volgt samen met Richie Porte en Tejay Van Garderen op drie seconden van zijn ploegmaat Küng. De derde rit van maandag trekt van Oberstammheim naar Gansingen, goed voor 183 kilometer, met aan het eind nog een klimmetje op zes kilometer voor de aankomststreep.

Uitslag:

1. Peter Sagan (Slk/BOH) de 155.0km in 3u50:09 (gem. 40.40843km/u)

2. Fernando Gaviria (Col/QST) op 0:00

3. Nathan Haas (Aus/TKA) 0:00

4. Michael Matthews (Aus/SUN) 0:00

5. Mark Padun (Oek/TBM) 0:00

6. Enrico Gasparotto (Ita/TBM) 0:00

7. Enrico Battaglin (Ita/TLJ) 0:00

8. Greg Van Avermaet (Bel/BMC) 0:00

9. Arthur Vichot (Fra/GFC) 0:00

10. Steven Kruijswijk (Ned/TLJ) 0:00

Stand:

1. Stefan Kung (Zwi/BMC) de 173.3km in 4u10:24 (gem. 41.525562km/u)

2. Greg Van Avermaet (Bel/BMC) op 0:03

3. Richie Porte (Aus/BMC) 0:03

4. Tejay van Garderen (VSt/BMC) 0:03

5. Peter Sagan (Slk/BOH) 0:20

6. Michael Matthews (Aus/SUN) 0:23

7. Wilco Kelderman (Ned/SUN) 0:23

8. Sam Oomen (Ned/SUN) 0:23

9. Simon Gerrans (Aus/BMC) 0:28

10. Gregor Muhlberger (Oos/BOH) 0:30