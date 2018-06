Brommobiel van snelweg gehaald nabij grens met Maaseik

Een bestuurder van een brommobiel is zondagmiddag van de A2 in Nederlands Limburg gehaald. Het 45-kilometerkarretje reed ter hoogte van Echt, dicht bij de grens met Maaseik, richting het zuiden over de snelweg. Een team van de Rijkswaterstaat, dat de wegen van onze noorderburen beheert, zette de bestuurder aan de kant en haalde het wagentje van de weg.