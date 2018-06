Donald Trump en Kim Jong-un aangekomen in Singapore: “Spannende dag”

De Amerikaanse president Donald Trump is zondag met Air Force One aangekomen in Singapore voor de langverwachte top met Kim Jong-un. Dat was te zien op livebeelden die de Amerikaanse media verspreidden. De Noord-Koreaans leider arriveerde enkele uren eerder.

Trump verliet zaterdag vroegtijdig de G7-top in Canada om naar Singapore te reizen. Hij werd ontvangen door de Singaporese minister van Buitenlandse Zaken Vivian Balakrishnan. Zoals aangekondigd reisde First Lady Melania Trump niet mee naar Singapore.

Foto: REUTERS

In een tweet van zaterdag schreef Trump dat hij onderweg was naar Singapore, “waar we de kans hebben om een zeer mooi resultaat te realiseren voor Noord-Korea en de wereld”. “Het wordt zeker een spannende dag, en ik weet dat Kim Jong-un hard zal werken om iets te doen dat in het verleden nog maar zelden is gedaan.”

I am on my way to Singapore where we have a chance to achieve a truly wonderful result for North Korea and the World. It will certainly be an exciting day and I know that Kim Jong-un will work very hard to do something that has rarely been done before... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018

Eerder op de dag kwam ook Kim Jong-un al aan in Singapore. De hoofdstad van het gelijknamige en tevens het kleinste land van Zuidoost-Azië is ondertussen in een heuse vesting veranderd. Alle mogelijke veiligheidsmaatregelen werden getroffen om de stad tot een versterkte burcht te maken: politie en militairen zijn massaal uitgerukt, maar ook de Ghurka’s (Nepalese elitegroepen, nvdr) zijn ingehuurd als extra manschappen.

Foto: REUTERS

Historische ontmoeting

De topontmoeting tussen beiden vindt dinsdag 12 juni plaats. Die zal doorgaan in Hotel Capella op het eiland Sentosa dat voor de zuidkust van het hoofdeiland ligt. Een prachtig eiland met hotels, golfbanen en stranden (en tegelijkertijd een plek met een bijzondere geschiedenis).

Maandag staan nog aparte ontmoetingen voor Kim en Trump met de regeringsleider van Singapore, Lee Hsien Loong, op het programma.

Foto: AP

“Zwak, oneerlijk, mild”

De voorbije dagen verbleef Trump nog in Canada, voor die andere belangrijke top: de G7. Nog voor het officiële einde van die ontmoeting met de andere wereldleiders, vloog Trump al door naar Singapore. Tijdens zijn vlucht liet de Amerikaanse president zich - naar goede gewoonte - uit op Twitter over de uiterst woelige top en is hij allesbehalve mild voor de andere leiders. “Trudeau gedroeg zich erg mak en mild tijdens de G7, maar nadat ik was vertrokken zegt hij dat de ‘Amerikaanse tarieven nogal beledigend zijn’ en dat hij ‘niet met zich laat sollen. Erg oneerlijk en zwak”, klonk het. “

De Canadese premier had na afloop van de top immers gezegd dat hij tevergeefs had gehoopt dat Trump door de gesprekken tijdens de G7 van gedachten zou veranderen over de Amerikaanse invoerheffingen. Omdat dat niet was gebeurd, benadrukte Trudeau dat de Canadese tegenmaatregelen vanaf 1 juli van kracht zouden gaan. Waarop Trump besloot om het slotverdrag dan toch niet te ondertekenen. De gezamenlijke slottekst was er nochtans wel gekomen, ondanks de grote onenigheid tussen de Verenigde Staten en de andere leden van de G7 (Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan en het Verenigd Koninkrijk).