Emma Plasschaert wint in stijl de wereldbekerfinale in Marseille

In Marseille heeft Emma Plasschaert (VVW Inside Outside Oostende) de Wereldbeker-finale in de Laser Radialklasse in stijl en met duidelijke voorsprong gewonnen.

Emma Plasschaert, die sinds de eerste dag op de koppositie van de rangschikking prijkte, vatte de medaillerace met een ruime bonus op de Hongaarse Maria Erdi aan. In de tien races zeilde ze onder meer drie keer een tweede plaats en even vaak een vierde stek. Eén keer won ze een race. Alleen de top-tien van de vijf vorige wedstrijddagen mocht nog aan die medaillerace deelnemen.

Bij een eventuele zege van Erdi in de medaillerace moest Plasschaert de negende en tiende plaats in de medaillerace vermijden. Maria Erdi werd tweede na de Wit-Russische Tatiana Drozdovskaya. Met haar zevende plaats in de medaillarace hield Emma Plasschaert de leidersplaats probleemloos vast. Ze telt 48 punten, Maria Erdi 54 punten. De Finse Tuula Tenkanen strandde met 73 punten op de derde plaats.

Twee jaar geleden behaalde Emma Plasschaert in het Australische Melbourne al eens brons in de wereldbekerfinale.

Maité Carlier (WOS Oostende) eindigde vijftiende in deze wereldbekerfinale.

Bij de mannen in de Laser Standard-klasse konden William de Smet en Wannes Van Laer zich ook niet plaatsen voor medaillerace. Ze werden 17de en 20ste.

Uitslag:

- Laser Radial:

(slechtste resultaat telt niet mee in regatta’s)

1. Emma Plasschaert (BEL) 48 (4-2-10-2-(11)-1-2-5-4-4-14)

2. Maria Erdi (Hon) 54 (16-5-3-1-10-11-1-2-(18)-2-4)

3. Tuula Tenkanen (Fin) 73 (3-3-14-(25/DNF)-9-3-13-8-5-9-6)

4. Viktorija Andrulyte (Lit) 77 (13-7-5-6-3-4-6-13-12-(20)-8)

5. Tatiana Drozdovskaya (WRu) 78 (5-10-13-14-6-2-7-(19)-8-11-2)

...

15. Maité Carlier (BEL) 73 (19-11-(22)-22-4-14-3-14-14-10)

(24 deelnemers)

(belga)