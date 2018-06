Thierry Neuville pakt derde rallyzege van het seizoen en leidt de dans in WK-stand

Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) hebben de Rally van Sardinië gewonnen, de 7e van in totaal 13 wedstrijden die meetellen voor het WK rally. Op de slotdag won Neuville alle 4 de resterende ritten en de rally. Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) eindigde als tweede op 0.7 seconden van Neuville. De Fin Esapekka Lappi (Toyota Yaris WRC) eindigde als derde. In de tussenstand van het WK vergroot Neuville zijn voorsprong tot 27 punten op Ogier.

Thierry Neuville moest vrijdag als WK-leider als eerste de baan op. De Belg had een bondgenoot aan de regen waardoor hij de weg niet hoefde schoon te vegen en zo het tijdverlies binnen de perken kon houden. Op het einde van de eerste volledige wedstrijddag kende Neuville een moeilijk moment toen hij twee nieuwe en twee oude banden kruislings monteerde. De wagen raakte in onbalans. Neuville ging op een bepaald moment heel wijd, verloor daarbij zijn spoiler en kwam iets verderop in de rit goed weg bij een harde landing na een jump. Op het einde van de eerste wedstrijddag had Neuville 18.9 seconden achterstand op Ogier.

Op zaterdag pitste de Oostkantonner daar 15 seconden vanaf zodat het verschil bij het ingaan van de laatste wedstrijddag 3.9 seconden bedroeg. Neuville blaakte van vertrouwen en koos zondag voluit voor de aanval. Zowel Neuville als Ogier kwamen op de slotdag enkele keren goed weg. Met nog één rit te gaan had Neuville een achterstand van 0.8 seconden. In de powerstage van 6.96 km schuwde Neuville geen enkel risico. Toen hij over de finish kwam was het afwachten op Ogier die uiteindelijk 1.5 trager was dan Neuville. Wat volgde was een enorme vreugde-uitbarsting bij Neuville en Gilsoul. Zij winnen voor de tweede keer in hun carrière de Rally van Sardinië. Het is hun 9e WK zege samen.

Neuville pakte in Sardinië de volle buit. 25 punten voor de zege en 5 voor winst in de powerstage. In de WK-tussenstand loopt de Belg 8 punten uit op Ogier die nu volgt op 27 punten. "Ik heb alles gegeven. Dit is een geweldig gevoel" zei Neuville achteraf.

Vorig jaar in Argentinië versloeg Neuville Elfyn Evans met 0.7 seconden. In Sardinië herhaalt Neuville die prestatie. Het is het derde kleinste verschil ooit in een WK rally. Voor het kleinste verschil moeten we terug naar de Rally van Jordanië in 2011. Toen versloeg Ogier Latvala met 0.2 seconden.

Uitslag:

1. Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul (Bel/Hyundai i20) 3 h 29:18.7

2. Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (Fra/Ford Fiesta) à 0.7

3. Esapekka Lappi-Janne Ferm (Fin/Toyota Yaris) 1:56.3

4. Hayden Paddon-Seb Marshall (NZe-GBR/Hyundai i20) 2:55.2

5. Mads Ostberg-Torstein Eriksen (Noo/Citroën C3) 3:10.9

6. Craig Breen-Scott Martin (Ier-GBR/Citroën C3) 3:31.7

7. Jari-Matti Latvala-Miikka Anttila (Fin/Toyota Yaris) 11:22.1

8. Ott Tänak-Martin Järveoja (Est/Toyota Yaris) 12:38.2

9. Jan Kopecky-Pavel Dresler (Tsj/Skoda Fabia) 13:14.6

10. Teemu Suninen-Mikko Markulla (Fin/Ford Fiesta) 15:30.4



WK-standen:

1. Thierry Neuville (Bel/Hyundai i20) 149 ptn

2. Sébastien Ogier (Fra/Ford Fiesta) 122

3. Ott Tänak (Est/Toyota Yaris) 79

4. Esapekka Lappi (Fin/Toyota Yaris) 70

5. Dani Sordo (Spa/Hyundai i20) 60

6. Andreas Mikkelsen (Nor/Hyundai i20) 56

7. Elfyn Evans (GBr/Ford Fiesta) 46

8. Kris Meeke (GBr/Citroën C3) 43

9. Jari-Matti Latvala (Fin/Toyota Yaris) 37

10. Craig Breen (Ier/Citroën C3) 34

11. Mads Ostberg (Nor/Citroën C3) 26

12. Teemu Suninen (Fin/Ford Fiesta) 24

13. Hayden Paddon (NZe/Hyundai i20) 22

14. Sébastien Loeb (Fra/Citröen C3) 15