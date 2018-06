Ziekenfonds wil dat deelstaten ziekte- en invaliditeitsverzekering volledig overnemen

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) maakt de juiste analyse wanneer ze stelt dat de versplintering van Volksgezondheid over acht ministers niet werkbaar is, maar ze trekt wel de foute conclusie. In plaats van te pleiten voor een herfederalisering kan er beter werk gemaakt worden van de volledige overdracht van de ziekte- en invaliditeitsuitkering naar de gemeenschappen. Dat zegt het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ) zondag in een persbericht.

De Block zei zaterdag in een interview met onze krant dat “gezondheidszorg nood heeft aan coherente structuren” en dat herfederalisering voor haar een optie is. “Als je ziet dat er een stommiteit is gebeurd, moet je die ook rechtzetten.”

Net als Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zegt het VNZ dat Block de oplossing voor het gestelde probleem in de verkeerde richting zoekt. Als de ziekte- en invaliditeitsverzekering volledig naar de deelstaten zou worden overgedragen, “volstaat één minister voor Volksgezondheid per gemeenschap en kan er een écht coherent beleid gevoerd worden op maat van elke gemeenschap”. Bovendien kan elke gemeenschap in dat geval autonoom beslissen hoeveel zorgverstrekkers het nodig heeft, schrijft het VNZ in een persbericht.

“Dan wordt de inzet in preventie ook door hetzelfde beleidsniveau terugverdiend en zijn er geen excuses meer om zich te verschuilen achter communautaire verschillen.”