Krejcikova en Siniakova pakken eindzege in dubbelspel bij de vrouwen op Roland Garros

Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova hebben zondag het dubbeltoernooi bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. In de finale versloeg het Tsjechische duo de Japanse vrouwen Eri Hozumi en Makoto Ninomiya in twee sets met tweemaal 6-3. De wedstrijd duurde een uur en zeven minuten.

Het is de eerste grandslamtitel voor Krejcikova en Siniakova, het zesde reekshoofd op Roland Garros. Eerder dit jaar verloren ze samen nog de dubbelfinale in het Chinese Shenzhen, maar nu is het dus wel raak in Parijs.

Hozumi en Ninomiya waren in de eerste ronde nog te sterk voor onze landgenote Alison Van Uytvanck en de Sloveense Polona Hercog. Bovendien versloegen ze in de kwartfinales ook de Hongaarse Timea Babos en de Française Kristina Mladenovic, het eerste reekshoofd. Maar in de finale bleken Krejcikova en Siniakova dus te sterk.

Vorig jaar zegevierden de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands en de Tsjechische Lucie Safarova in het dubbelspel bij de vrouwen.

(belga)