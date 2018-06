Wetenschappelijk bewezen: eenzaamheid kan vroegtijdige sterfte veroorzaken

Eenzaamheid is slecht voor het hart en een sterke indicator voor een vroegtijdige dood. Dat nieuws werd zaterdag bekendgemaakt op het medische congres EuroHeartCare in Dublin. Een studie van Copenhagen University Hospital heeft aangetoond dat personen die zich eenzaam voelen dubbel zoveel risico lopen op vroegtijdige sterfte.

"Meer en meer mensen ervaren vandaag de dag gevoelens van eenzaamheid en nooit eerder leefden meer mensen alleen," vertelt Anne Vinggaard Christensen, doctoraatstudente en auteur van een studie rond eenzaamheid uitgevoerd aan The Heart Centre van Copenhagen University Hospital. De bevindingen van deze studie werden op zaterdag bekendgemaakt op het medisch congres EuroHeartCare in Dublin.

"Vorig onderzoek had al aangetoond dat eenzaamheid en sociale isolatie gelinkt kon worden met hartziektes en beroertes, maar dit werd nog nooit onderzocht bij patiënten met verschillende hartziektes," benadrukt de doctoraatststudente. Voor haar onderzoek richtte ze zich daarom specifiek op een proefpanel bestaande uit 13.436 hartpatiënten. Daaruit kon ze afleiden dat eenzaamheid bij vrouwen een dubbel risico op vroegtijdige sterfte veroorzaakte, bij mannen was dit risico net iets minder dan het dubbele.

Eenzame mannen en vrouwen liepen ook drie keer meer kans op angsttoornissen of depressies en hun levenskwalitiet is significant lager dan personen die een rijkelijk gevuld sociaal leven hebben. "Eanzaamheid is overduidelijk een sterke indicator voor vroegtijdige sterfte en een verminderde levenskwaliteit bij patiënten met hartziektes," concludeerde Anne Vinggaard Christensen.