Adam Yates snelt in de slotmeters naar de ritzege in de Dauhpiné, Thomas pakt eindzege

Adam Yates heeft de slotrit van de Dauphiné gewonnen. De Brit snelde op de flanken van de Mont Blanc voorbij vroege vluchter Navarro en ging met de ritzege aan de haal. Gele trui Geraint Thomas pareerde alle aanvallen en mag het Critérium du Dauphiné op zijn naam schrijven.

De laatste etappe van de Franse rittenkoers beloofde een zware rit te worden met onderweg vier bergen van 1ste categorie. Het was een hectisch wedstrijdbegin waarin het aanvallen regende, maar het peloton liet niemand wegrijden. Geen Thomas De Gendt op de voorposten want die moest al vroeg de peloton laten rijden door het moordende tempo. Verder stapte Laurens De Plus al na 40 minuten uit koers. De Belg van Quick Step had al sinds woensdagnacht last van de maag.

Uiteindelijk waren Navarro, Tolhoek, Gaudu en Ravasi de gelukkigen die konden ontsnappen uit het peloton. Niemand minder dan Pierre Rolland, de tiende in het klassement, en Julian Alaphilippe, winnaar van de eerste Alpenrit in deze Dauphiné, maakten de oversteek naar het kwartet. Terwijl de vluchters vooraan anderhalve minuut bij elkaar sprokkelden, moest Tiesj Benoot in de achtervolging op het peloton na de eerste beklimming van de dag.

Strijd om het klassement

Geraint Thomas had het geluk niet aan zijn kant in de slotrit. Tot twee keer toe moest hij afrekenen met mechanische pech. De Brit kon wel rekenen op sterke ploegmaats die zich lieten uitzakken om hun kopman te helpen. Vooraan in het peloton wachtte AG2R, de ploeg van Romain Bardet die derde stond in het klassement, niet op de leider van de Dauphiné. Tevergeefs want Team Sky bracht Thomas snel weer terug naar de buik van het peloton.

Op elf kilometer van de streep viel eerst Latour, ploegmaat van Bardet aan en vervolgens probeerde Bardet zelf tot twee keer toe weg te rijden van de rest. Zonder veel succes want in zijn zog volgden leider Thomas en diens ploegmaat Geoghegan-Hart en ook Yates kon volgen. Bij de vluchters bleek de 21-jarige Gaudu lange tijd de sterkste van het zestal, maar een kilometer of vijf van het einde ging Navarro op en over de jonge renner van FDJ.

Het tempo viel wat stil bij de grote kanonnen, daar profiteerde onder andere Daniel Martin van om terug te keren. Daarna deden Bardet, Yates, Buchman en ook Martin nog pogingen om weg te geraken. De favorieten zorgden voor spektakel in de slotkilometers. Uiteindelijk was het Yates die weggeraakte en in de slotmeters nog net Navarro kon bijhalen en zo de ritzege pakte. Gele trui Thomas kraakte maar een beetje en kwam al bij al nooit in gevaar in de slotrit. Hij mag het Critérium du Dauphiné op zijn palmares bijschrijven.

