Zo vieren bekende Vlamingen Vaderdag

Het is vandaag Vaderdag, en dat betekent dat alle papa’s eens extra in de bloemetjes gezet mogen worden. Ook bekende Vlamingen doen daar aan mee. Dat tonen ze met enkele hartverwarmende foto’s op Instagram.

Viktor Verhulst zette zijn vader Gert Verhulst in de bloemetjes met een foto uit de oude doos. “Gelukkige Vaderdag. Beste papa van de wereld!”, schreef hij erbij.

Ook Phaedra Hoste maakte van deze zondag gebruik om haar vader in de schijnwerpers te zetten. “Papa’s houden onze handjes maar heel even vast, maar onze harten houden ze voor altijd vast!”, stond er te lezen.

Seksuologe Kaat Bollen deelde dan weer een foto van haar man met een van hun kindjes. Daarbij schreef ze een mooi tekstje: “De eerste Vaderdag van mijn lieve man. Vanaf de geboorte van mijn schatjes zag ik dat het de juiste keuze was geweest om hem vader te maken. Het vaderen is hem meer op het lijf geschreven dan mij het moederen. Wat doet hij dat goed. En wat hou ik van hem.”

Ook Hanne Verbruggen, de roodharige zangeres van K3, koos voor een foto uit de oude doos. “Sommige mensen geloven niet in helden, maar zij hebben mijn papa nog niet ontmoet”, schreef ze.

“Wie heeft een superheld nodig als je twee papa’s hebt”, schreef Kate Ryan bij een foto om haar papa’s in de bloemetjes te zetten.

Nuria zette haar echtgenoot Stijn, bekend van het programma ‘Blind Getrouwd’, in de kijker voor Vaderdag. Zij verwelkomden begin maart hun eerste kindje samen.

“Op 5 maart ben jij papa geworden! Ongetwijfeld de beste dag van je leven! De spreuk klinkt: Parenthood is like a walk in a park… Jurassic Park. Awel, ik ben blij dat jij in mijn team zit! Fijne Vaderdag, lieverd. Je bent de beste.”