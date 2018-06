De Britse Queen beloont Emma Thompson en Keira Knightley met prestigieuze onderscheiding

Naar aanleiding van haar verjaardag heeft de Britse Queen Emma Thompson, Keira Knightley en Tom Hardy een prestigieuze onderscheiding voor hun verdiensten in de filmwereld gegeven. Meer dan duizend Britten ontvingen een soortgelijke decoratie voor hun buitengewone diensten aan de Britse gemeenschap.

Naar goede gewoonte heeft de Britse Queen naar aanleiding van haar verjaardag meer dan duizend verdienstelijke Britten in de bloemetjes gezet. Het gaat hierbij om politici, academici, journalisten, atleten, auteurs, acteurs en andere burgers die de voorbije jaren uitstekend werk verricht hebben voor de Britse gemeenschap.

De koningin beloonde dit keer ook drie bekende Britse acteurs voor hun verdiensten in de filmwereld: Emma Thompson (59) kreeg de hoogst mogelijke onderscheiding, namelijk de titel van 'Dame' voor haar kwaliteiten als actrice en schrijfster, Keira Knightley (33) ontving de prestigieuze onderscheiding 'Officer of the Most Excellent Order of the British Empire' (OBE) omwille van haar verdiensten als actrice en voor goede doelen en Tom Hardy (40) kreeg dan weer een soortgelijke onderscheiding 'Commander of the Order of the British Empire' (CBE) voor zijn prestaties als acteur.

Andere bekende Britten die een prijs in ontvangst mochten namen, waren Kazuo Ishiguro, laureaat voor de Nobelprijs voor Literatuur, Kenny Dalglish, voormalig voetballegende bij Liverpool en Menna Fitzpatrick, paralympische atlete.