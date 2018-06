De nachtclubeigenaar die met meer dan 2.000 vrouwen sliep

Hij sliep met meer dan 2.000 vrouwen. Vaak met twee of meer tegelijk. Soms waren ze zussen. Of tante en nicht. Het maakte Peter Stringfellow (77) niets uit. King of Clubs was zijn bijnaam, omdat hij zijn fortuin maakte met nachtclubs van Londen tot New York. Woendagnacht is Stringy in een ziekenhuisbed aan longkanker overleden.