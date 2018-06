Drink jij wijn zoals het hoort? Sommelier deelt vijfstappenplan om optimaal van je wijntje te genieten

Kijken, rondwalsen, ruiken, sippen en proeven. Wie optimaal van een glaasje wil genieten, houdt zich best aan dit vijfstappenplan die de gerenommeerde Australische sommelier Caitlyn Rees deelt. Volgens de wijnexperte kan iedereen aan de hand van deze eenvoudige methode tot een betere wijnappreciatie komen.

Caitlyn Rees is hoofdsommelier in twee toonaangevende Australische restaurants en mocht in haar thuisland al meerdere prestigieuze awards als wijnexperte in ontvangst nemen. De Australische krant Daily Mail sprak met haar over de eenvoudige vijfstappenmethode om wijn beter te leren appreciëren.

Stap 1: Kijken

Volgens de experte begint alles met het bekijken van de wijn in het glas. "Door de wijn te bekijken, controleer je de helderheid, intensiteit en kleur van de wijn, "benadrukt Caitlyn Rees. "Wanneer de wijn troebel is, kan dit een indicatie zijn dat hij van inferieure kwaliteit is of dat hij ongefilterd is."

Stap 2: Rondwalsen

Het rondwalsen van de wijn in je glas is niet zomaar een nodeloze handeling. Caitlyn Rees: "Het voorzichtig rondwalsen van de wijn in je glas zorgt ervoor dat de aroma's optimaal vrij kunnen komen, zodat de volgende stap vergemakkelijkt wordt."

Stap 3: Ruiken

Nadat de geur van de wijn door het rondwalsen volledig is vrijgekomen, is het tijd om aan de wijn te ruiken. "Dit dient twee doelen: enerzijds helpt het je om de aroma's en smaken beter te detecteren en anderzijds kan je de wijn opnieuw op eventuele foutjes controleren. Geurt je wijn naar karton, dan kan dit wijzen op een kurksmaak of als je een azijngeur waarneemt, kan de wijn geoxideerd zijn.

Stip 4 & 5: Sippen en proeven

Nadat je de vorige drie stappen succesvol hebt doorlopen, kan je volgens de wijnexperte eindelijk overgaan tot het proeven van de wijn. "Wanneer je een klein slokje wijn in de mond neemt, laat je de wijn in je mond rondgaan. Hierdoor kan je alle smaken goed proeven en optimaal ervan genieten."