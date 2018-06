Kim Kardashian deelt zeldzame foto met haar drie kinderen

Kim Kardashian heeft even een korte pauze in haar drukke agenda ingelast om tijd door te brengen met haar drie kinderen en deelde vervolgens een foto van haar gelukkige gezinnetje op Instagram. Hoewel ze op regelmatige basis foto's van haar kinderen op sociale media post, is een foto met de drie peuters samen toch eerder een zeldzaamheid.

"Welcome to the good life", dat is het onderschrift dat Kim Kardashian onder haar foto met haar drie kinderen plaatste. De realityster geniet duidelijk van de quality time die ze inlaste voor haar gezin en deelt haar geluk met haar vele volgers. De foto is genomen in bed, waar North (4), Saint (2) en Chicago (4 maanden) vrolijk rondgeinen met hun moeder.