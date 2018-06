Nog meer onenigheid op G7: ook strijd tegen plastic afval mislukt

In de strijd tegen plastic afval in de oceanen weigeren Japan en de VS de andere G7-landen te volgen. Volgens de Canadese premier Justin Trudeau willen de twee landen er zich niet concreet toe verbinden om tegen 2030 te zorgen voor een volledige recyclage van plastic.

Het werd niet verwacht dat ook Japan zou weigeren een concreet engagement aan te gaan. De Duitse bondskanselier Angela Merkel had eerder aangekondigd dat alleen de Verenigde Staten hiermee niet akkoord zouden gaan. “De VS zijn in principe voor de bescherming van de oceanen, maar ze willen geen meetbare doelstellingen”, aldus Merkel.

Van de G7-landen zijn de VS de grootste veroorzaker van de plasticvervuiling in de oceanen. Wereldwijd zijn China, Indonesië en de Filipijnen de grote boosdoeners.

Volgens de Europese Commissie produceert Europa jaarlijks ongeveer 26 miljoen ton plastic afval. Slechts ongeveer 30 procent daarvan wordt verzameld voor recyclage, de resterende 70 procent komt terecht op stortplaatsen, in verbrandingsovens of in het milieu. In de EU verdwijnt naar schatting jaarlijks tot 500.000 ton plastic afval in zee, wereldwijd zou dat oplopen tot 13 miljoen ton.

Om de oceanen te beschermen, heeft de EU al een verbod op wegwerpproducten als rietjes en wegwerpservies op tafel gelegd.