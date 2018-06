Vandoorne na teleurstellende kwalificatie: "Het gebrek aan snelheid is vreemd"

Stoffel Vandoorne kwalificeerde zich als vijftiende voor de GP van Canada. Tijdens de laatste oefensessie zag het er nog naar uit dat een plaats in de top tien mogelijk was. Vandoorne spreekt dan ook van een teleurstellende kwalificatie.

"Het resultaat tijdens de kwalificatie is teleurstellend. 's morgens bevonden we ons in een groep waarin alles dicht bij elkaar zat. Het ziet er naar uit dat we tijdens de kwalificatie geen stap vooruit hebben kunnen zetten. Het is jammer aangezien we op vrijdag zo'n goede snelheid toonden tijdens de oefensessies," aldus Vandoorne.

Dat Vandoorne en McLaren teleurgesteld zijn is logisch. 's ochtends leek het nog alsof McLaren aanspraak maakte op Q3, terwijl het tijdens de kwalificatie met moeite kon doorstoten naar het tweede deel van de kwalificatie. Dat er tijdens Q2 slechts 0,009 seconde zat tussen Alonso en Vandoorne toont bovendien aan dat de McLaren MCL33 duidelijk op haar limiet zat.

"Tijdens de ochtend leek het in de laatste oefensessie alsof we eventueel in Q3 zouden kunnen geraken. Tijdens de kwalificatie was er niets specifiek fout. De balans van de wagen was goed en als je naar onze rondetijden kijkt dan denk ik dat ik min of meer het maximaal haalbare uit de wagen heb weten te halen. Het ontbreekt ons gewoon aan snelheid. Het is jammer dat we geen verdere progressie konden maken."

Wat de race betreft hoopt Vandoorne om toch nog een rol van betekenis te kunnen spelen.

"De race is echter een ander verhaal. Er zijn heel wat dingen die we moeten voorbereiden. De race is altijd interessant op het vlak van bandendegradatie, zeker voor de rijders die op de hypersoft de race aanvatten. We zullen moeten zien wat dat geeft," blikt Vandoorne vooruit naar de race.

"Onze racesnelheid is meestal beter en we hebben op zijn minst vrije bandenkeuze. Hopelijk geeft ons dat kansen tijdens de race. Dit is ook een circuit waarop je kan inhalen, we zullen zien wat we kunnen doen."

