Persoon wou meer boks brengen tijdens titelgevecht: “Geen makkelijke partij”

Delfine Persoon heeft zaterdag met glans voor de zevende keer haar wereldtitel bij de WBC lichtgewichten verlengt. De 28-jarige Natalia Vanesa del Valle Aguirre moest op het onderspit delven. Persoon won op punten van de Argentijnse 100-90, 100-89 en 100-88.

“Ik vind het jammer dat de mensen die hier aanwezig waren niet echt veel boks gezien hebben. Ik wist dat ik bij iedere slag alert moest zijn om niet op een counter te lopen”, opende Delfine Persoon. “Ik heb mijn tegenstandster enkele keren goed geraakt maar het was niet gemakkelijk boksen vandaag.”

Het grote publiek zit nu te wachten op de kamp met de Ierse Taylor. “Het hangt deels af van de media of die kamp er gaat komen”, vervolgt Delfine Persoon. “Kan ik televisierechten verkopen, dan gaat de deal door. Is er geen televisie dan zal de kamp wellicht niet plaats hebben. Ik heb nu nog verlof tot en met maandag. Daarna zal het volle bak werken zijn. Het WK voetbal komt eraan. Ik zit bij de federale politie bij de openbare ordehandhaving. Daarnaast komt de wielerwedstrijd Halle-Ingooigem ook nog eens op de agenda. Ook daar zetten we veel middelen en mensen voor in. Veel tijd om te genieten van mijn wereldtitel zal ik dus niet hebben, maar dat ben ik al gewoon.”

