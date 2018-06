Waar of niet? Aardbeien was je met hun kroontje

“Waar. Verse aardbeien zijn glanzend rood, gaaf én droog. Het zijn gevoelige vruchten die moeilijk hitte of transport verdragen en maar pakweg drie dagen – ongewassen en in hun verpakking – bewaard kunnen worden in de koelkast. Ga je aardbeien wassen – of beter: spoelen – doe dat dan heel voorzichtig zonder de kroontjes te verwijderen.”