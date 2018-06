Twee mensen omgekomen na zwaar ongeval op snelweg van Breda naar Antwerpen

Door een ernstig ongeval zondagochtend is in Nederland de A16, die in België overgaat in de E19, gesloten tussen Breda en Antwerpen. Dat meldt de Nederlandse politie. Bij het ongeval waren meerdere voertuigen betrokken. Twee mensen kwamen om het leven.

De politie meldt dat het gaat om een zeer ernstig ongeval en dat er veel hulpdiensten aanwezig zijn. De politie laat in het midden of er nog meer slachtoffers zijn. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend.

De snelweg is in zuidelijke richting tussen Breda en knooppunt Galder afgesloten voor verder onderzoek. Verkeer richting Antwerpen wordt aangeraden om te rijden via Oosterhout.