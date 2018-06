Delfine Persoon blijft de absolute nummer één van de wereld en pakt achtste wereldtitel boksen

20 april 2014: Delfine Persoon klopt de onklopbaar gewaande Argentijnse Erica Annabella Farias op een heerlijke avond in Zwevezele. De West-Vlaamse inspecteur van politie wordt wereldkampioen WBC, de belangrijkste wereldboksbond. 9 juni 2018: Delfine Persoon wint in sporthal de Klokkeput in het West-Vlaamse Eernegem haar achtste WBC-belt door haar Argentijnse uitdaagster Natalia Vanessa Aguirre tien ronden lang tot een kansloze opponent te degraderen en voor de achtste keer de absolute nummer één van de wereld te worden. Persoon haalde het na tien ronden van twee minuten op punten (100-90, 100-89 en 100-88).

Het was reeds de zevende keer dat Delfine Persoon de ring in ging om haar wereldtitel bij de WBC lichtgewichten te verdedigen. De 33-jarige Persoon startte haar kamp met 40 zeges achter haar naam, waarvan ze er 16 behaalde door knock-out. De West-Vlaamse verloor slechts éénmaal, wel na knock-out. Haar tegenstandster, de 28-jarige Natalia Vanesa del Valle Aguirre, trok de ring in met acht zeges, drie draws en 10 verliesbeurten.

Beide boksers namen de eerste ronde op als een ware studieronde. In de tweede ronde ging Persoon aanvallen. De Argentijnse moest wijken en leek als een kat in de ring heen en weer te springen. De thuisbokster kreeg na een reeks mooie linkse en rechtse slagen de zaal helemaal achter haar. Ook in de daaropvolgende ronde trok Persoon de kamp naar haar toe en moest Natalia Vanesa del Valle Aguirre opnieuw enkele keren fiks incasseren.

De Argentijnse bleef Persoon met veel gebaren uitdagen maar telde na vier ronden al vier punten achterstand (40-36). Natalia Vanesa del Valle Aguirre bleef verder clowneske bewegingen maken en trachtte zo de concentratie weg te halen bij Delfine Persoon. In de zevende ronde kreeg de Argentijnse een publieke verwittiging van de Duitse scheidsrechter om te laag met het hoofd te boksen. Na acht ronden boekte Persoon, terecht, het meeste punten (80-71, 80-70 en 80-71). In de twee resterende ronden bleef het de thuisbokster de sterkste en ze haalde het dan ook op punten.

Olympische kampioene?

Kan Katie Taylor de absolute numero uno van het vrouwen lichtgewicht trouwens blijven ontlopen? De Ierse Olympische kampioene wil wel, maar haar manager/promotor ziet die kamp niet zitten.

“Eigenlijk zei hij me letterlijk dat hij niet geïnteresseerd is omdat Delfine geen tv-rechten kan aanbieden die hij voor veel geld kan doorverkopen”, aldus Filiep Tampere, manager/coach van Delfine.

Afwachten hoe de WBC reageert, want bij die wereldbond is het vrouwenboksen eigenlijk ook niet meteen een prioriteit.

En o ja, voor we het vergeten, de plaatselijke boksers Bula Galo Brice en Samuel Kadje (internationaal kampioen van Belgë in het cruisergewicht) wonnen met KO in de tweede ronde tegen nobele onbekende Hongaren.

