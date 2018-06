Simona Halep dolgelukkig na eerste grandslamzege in Parijs: “Dit is een droom die uitkomt”

Simona Halep (WTA 1) won zaterdag ten koste van de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 10) voor het eerst in haar carrière Roland Garros, en pakte zo meteen ook haar eerste grandslamzege. “Dit is een schitterend moment waar ik al van droom sinds ik begon te tennissen”, verklaarde de Roemeense na haar triomf.

“Ik ben ongelooflijk tevreden dat ik eindelijk een grandslam heb gewonnen”, vertelde Halep. “Ik heb altijd gezegd dat er bij een nummer één-plaats iets ontbreekt als daar geen grandslamzege bijhoort. Het enige wat ik dan ook in mijn hoofd had, was een grandslam winnen. Super dat het nu gelukt is.”

“Ik wil dan ook mijn familie, vrienden en trainers bedanken voor hun steun na mijn drie verloren grandslamfinales”, ging Halep voort. “Zonder hen was het moeilijker geweest. Ik had altijd gehoopt dat als ik een grandslamtrofee zou winnen, het in Parijs zou zijn. Geweldig dat dit nu werkelijkheid is.”