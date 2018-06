De Britse Queen Elizabeth II mocht vandaag officieel haar 92ste verjaardag vieren tijdens Trouping the Colour. Nagenoeg de hele koninklijke familie was aanwezig voor de jaarlijkse ceremonie, al waren het vooral de achterkleinkinderen van de Queen die voor de camera’s in het oog sprongen. Met in de hoofdrol Savannah Phillips, de zevenjarige kleindochter van prinses Anne, die tijdens de luchtshow van de Royal Air Force met haar speels gedrag al snel viraal ging op sociale media.