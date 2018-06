Oostende wint overtuigend eerste finalematch tegen Antwerp Giants

Met vloeiend spel, veel inside-kracht en een secure afwerking nam titelverdediger Oostende heel snel afstand van uitdager Antwerp Giants. Aan de rust lag deze topper in zijn definitieve plooi. Het staat na een 75-67-zege 1-0 in deze finalereeks.

Vijf Oostendse schutters dwongen coach Moors bij 12-4 vroeg in de vijfde minuut tot een time-out. Fieler en Jekiri duwden door tot 16-4.De Antwerpenaars halveerden dat verschil naar het einde van het openingskwart: 21-15. Oostende gunde Antwerp geen kans om dichter te naderen. Darden en Vanwijn konden Myers enkel foutief stoppen. Met 9 op 11 vrijworpen zette hij 36-21-cijfers in de zeventiende minuut op het bord. Daarna hoorde Mihailovic zijn derde fout. Het belette Salumu niet om leuke assists van Djordjevic af te werken. Tweemaal beging Akyazili ook een fout op de MVP van de competitie. Salumu benutte één bonusvrijworp. Het resulteerde in een opmerkelijke twintiger: 41-21 na 18’37”. Jekiri dunkte de 43-25-rutscore in de mand. Het verschil in efficiëntie tussen beide finalisten was toen heel hoog: 58 % tegen 26 % aan veldkorven.

Kesteloot opende het derde kwart maar Lee en Clark milderden tot 47-36. Djordjevic en Fieler driepunterden naar 53-38 maar iets later floot ref Beck een lichte toegekende vierde fout tegen Fieler. Zijn vervanging leek Oostende niet meteen te storen. Jekiri plofte bij 59-39 opnieuw een twintiger op het bord. Het verhaal van de eerste finale was geschreven. Een bom van Lasisi zorgde voor het maximale verschil van 25 eenheden bij 70-45. Daarna smukten Lee en Dudzinski de cijfers wat op. De 75-67-eindstand geeft de Giants vertrouwen voor het vervolg van de reeks. Maandagavond is Antwerp Giants gastheer voor het tweede duel.