Sebastian Vettel op pole in Canada, Stoffel Vandoorne teleurstellend vijftiende

Sebastian Vettel heeft met een nieuw baanrecord op het Circuit Gilles Villeneuve de polepositie voor de GP van Canada veroverd. Stoffel Vandoorne kwalificeerde zich teleurstellend als vijftiende.

?? GREEN LIGHT ??



Q1 is go in Montreal...



And it looks like it's already over for Romain Grosjean ??#CanadianGP ???? #F1 pic.twitter.com/t7RbaDWUeV — Formula 1 (@F1) June 9, 2018

Al meteen bij het begin van de kwalificatie kregen we spectaculaire beelden te zien. Bij het verlaten van zijn garagebox kwam er een grote witte rookpluim uit de F1-bolide van Romain Grosjean. De Fransman zijn kwalificatie zat er al op nog voor ze goed en wel begonnen was.

Ericsson makes contact with the wall ??



"My car is broken" the Sauber man reports ??#CanadianGP ???? #F1 pic.twitter.com/E2wYZxEdNr — Formula 1 (@F1) June 9, 2018

Wat later in Q1 zagen we Marcus Ericsson tegen een muurtje rijden. De vlammen schoten uit de wagen en Ericsson werd richting de Red Bull van Max Verstappen gekatapulteerd. De Zweed schoot rakelings langs de Nederlander.

Not quite the hot lap he was hoping for ??#CanadianGP ???? #F1 pic.twitter.com/PuVwNNdjtB — Formula 1 (@F1) June 9, 2018

Aan het einde van het eerste deel van de kwalificatie zagen we beide Ferrari's bovenaan staan. Beide McLarens slaagden er maar nipt in om door te stoten naar Q2. Alonso en Vandoorne reden immers de veertiende en vijftiende tijd.

BREAKING: ELIMINATED (Q2)



11 MAG

12 HAR

13 LEC

14 ALO ??

15 VAN#CanadianGP ???? #F1 pic.twitter.com/eMxB6qlVfM — Formula 1 (@F1) June 9, 2018

Ook tijdens Q2 zagen we Alonso en Vandoorne op de veertiende en vijftiende plaats, waarbij Alonso amper negen duizendsten sneller was dan onze landgenoot.

Ricciardo en Verstappen waren helemaal bovenaan terug te vinden. Beide Red Bulls reden hun snelste tijd echter op de 'snellere' maar minder duurzame hypersoft. Bij Ferrari en Mercedes werd er gekwalificeerd op de 'tragere' en duurzamere ultrasoft. Strategische verschillen dus voor de race op zondag.

Valtteri Bottas punches in a 1:10.857 ??



That's a new track record in Montreal!#CanadianGP ???? #F1 pic.twitter.com/qKkCPv9g7l — Formula 1 (@F1) June 9, 2018

Tijdens Q3, wanneer de strijd om de polepositie echt losbarst, was Sebastian Vettel tijdens zijn eerste run voorlopig de snelste. De Duitser was in zijn Ferrari amper 81 duizendsten sneller dan Bottas in de Mercedes. Raikkonen en Bottas gaven iets meer dan drie tienden toe. Hamilton maakte een klein foutje en was voorlopig vijfde.

Vettel goes EVEN faster to take P1 with a 1:10.776 ??#CanadianGP ???? #F1 pic.twitter.com/aphmxHEjk5 — Formula 1 (@F1) June 9, 2018

Bij de tweede run slaagde Vettel erin om zijn tijd nog iets te verbeteren. Valtteri Bottas veroverde de tweede plaats op de eerste startrij terwijl Max Verstappen zich verbeterde naar de derde plaats en zo Lewis Hamilton achter zich hield.

Ferrari, Mercedes en Red Bull bevestigen zo nogmaals dat ze in Canada erg aan elkaar gewaagd zijn. Het belooft zondag dan ook een erg spannende GP van Canada te worden.

1. DE Sebastian Vettel Ferrari 1:10.764

2. FI Valtteri Bottas Mercedes 1:10.857 +0.093

3. NL Max Verstappen Red Bull Racing 1:10.937 +0.173

4. GB Lewis Hamilton Mercedes 1:10.996 +0.232

5. FI Kimi Räikkönen Ferrari 1:11.095 +0.331

6. AU Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:11.116 +0.352

7. DE Nico Hülkenberg Renault 1:11.973 +1.209

8. FR Esteban Ocon Force India 1:12.084 +1.320

9. ES Carlos Sainz jr Renault 1:12.168 +1.404

10. MX Sergio Perez Force India 1:12.671 +1.907

Q2

11. DK Kevin Magnussen Haas F1 1:12.606 +1.842

12. NZ Brendon Hartley Toro Rosso 1:12.635 +1.871

13. MC Charles Leclerc Sauber 1:12.661 +1.897

14. ES Fernando Alonso McLaren 1:12.856 +2.092

15. BE Stoffel Vandoorne McLaren 1:12.865 +2.101

Q1

16. FR Pierre Gasly Toro Rosso 1:13.047 +2.283

17. CA Lance Stroll Williams 1:13.590 +2.826

18. RU Sergey Sirotkin Williams 1:13.643 +2.879

19. SE Marcus Ericsson Sauber 1:14.593 +3.829

20. FR Romain Grosjean Haas F1 geen tijd

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: