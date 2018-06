Stoffel Vandoorne eindigt op laatste plaats in tweede kwalificatiereeks voor GP van Canada

Stoffel Vandoorne (McLaren) is zaterdag in de tweede kwalificatiereeks (Q2) van de Grote Prijs van Canada, de zevende manche van het seizoen in de Formule 1, op de vijftiende en laatste plaats geëindigd.

De West-Vlaming kon zich zo niet plaatsen voor de Q3. Hier nemen alleen de tien snelste rijders uit de Q2 aan deel.

Vandoorne had de eerste kwalificatiereeks (Q1) ook al nipt overleefd. De vijftiende plaats volstond nipt voor een plek in de Q2. De Australiër Daniel Ricciardo (Red Bull) reed daarin naar de snelste chrono.

Uitslag Q2:

1. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull-TAG Heuer) 1:11.434 (Q) (gem: 267,251 km/u)

2. Max Verstappen (Ned/Red Bull-TAG Heuer) 1:11.472 (Q)

3. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:11.514 (Q)

4. Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:11.524 (Q)

5. Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 1:11.620 (Q)

6. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:11.740 (Q)

7. Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:11.916 (Q)

8. Carlos Sainz Jr (Spa/Renault) 1:12.097 (Q)

9. Esteban Ocon (Fra/Force India-Mercedes) 1:12.141 (Q)

10. Sergio Pérez (Mex/Force India-Mercedes) 1:12.395 (Q)

Uitgeschakeld:

11. Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 1:12.606

12. Brendon Hartley (NZe/Toro Rosso-Honda) 1:12.635

13. Charles Leclerc (Mon/Sauber-Ferrari) 1:12.661

14. Fernando Alonso (Spa/McLaren-Renault) 1:12.856

15. Stoffel Vandoorne (Bel/McLaren-Renault) 1:12.865

. Uitslag Q1:

1. Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:11.710 (Q) (gem: 266,222 km/u)

2. Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 1:11.725 (Q)

3. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:11.835 (Q)

4. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:11.950 (Q)

5. Max Verstappen (Ned/Red Bull-TAG Heuer) 1:12.008 (Q)

6. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull-TAG Heuer) 1:12.459 (Q)

7. Esteban Ocon (Fra/Force India-Mercedes) 1:12.577 (Q)

8. Brendon Hartley (NZe/Toro Rosso-Honda) 1:12.587 (Q)

9. Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 1:12.680 (Q)

10. Carlos Sainz Jr (Spa/Renault) 1:12.689 (Q)

11. Sergio Pérez (Mex/Force India-Mercedes) 1:12.702 (Q)

12. Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:12.795 (Q)

13. Charles Leclerc (Mon/Sauber-Ferrari) 1:12.945 (Q)

14. Fernando Alonso (Spa/McLaren-Renault) 1:12.979 (Q)

++15. Stoffel Vandoorne (Bel/McLaren-Renault) 1:12.998 (Q)

Uitgeschakeld:

16. Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso-Honda) 1:13.047

17. Lance Stroll (Can/Williams-Mercedes) 1:13.590

18. Sergey Sirotkin (Rus/Williams-Mercedes) 1:13.643

19. Marcus Ericsson (Zwe/Sauber-Ferrari) 1:14.593

20. Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 0.000

In het eerste deel (Q1) komen alle piloten het circuit op gedurende 18 minuten. Enkel de vijftien snelsten mogen rijden in de tweede fase (Q2), die 15 minuten duurt. Tot slot rijden de tien snelsten uit Q2 in het derde deel (Q3) gedurende 12 minuten voor de poleposition. Na Q1 en Q2 worden de tijden telkens op nul gezet.