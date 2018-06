Allereerste ‘Bondgirl’ is overleden

Eunice Gayson, de allereerste Bondgirl, is niet meer. De Britse actrice is vrijdag op 90-jarige leeftijd overleden. Haar eerste rol als Bondgirl kreeg ze in 1962 in de klassieker “Dr No” en ook in de volgende Bondfilm “From Russia with Love” (1963) speelde ze mee.

Het nieuws werd bevestigd door de Britse openbare omroep BBC. In de debuutfilm van 007 vertolkte Gayson de rol van Sylvia Trench. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Sylvia Trench een vaste bijfiguur in de Bondfilms zou worden, maar dat idee werd verworpen door Guy Hamilton, de regisseur van “Goldfinger”.

(Lees verder onder de foto)

Foto: Collection Christophel

Aan haar stem zal je Gayson niet herkennen. In de twee Bondfilms waarin zij acteerde, werden haar teksten -het lot van vele Bondgirls uit de jaren ‘60 en ‘70- ingesproken door voiceover-actrice Nikki van der Zyl.

Foto: © The Hollywood Archive

Gayson is wel degelijk de eerste Bondgirl: zij komt voor in de openingsscène van “Dr No” waarin zij zich voorstelt als “Trench. Sylvia Trench”. Waarop Sean Connery de historische repliek geeft “Bond. James Bond”. Pas later in de film komt Ursula Andress als Honey Rider uit de zee gestapt in een voor die tijd gewaagde bikini.