Robby Cobbaert rondt ploegwerk knap af en wint Dwars door de Vlaamse Ardennen

De 27-jarige Robby Cobbaert (Cibel-Cebon) heeft zaterdag de vijfde editie van Dwars door de Vlaamse Ardennen (cat.1.2), met start en aankomst na 200 kilometer in het Oost-Vlaamse Erpe-Mere, gewonnen. Robby Cobbaert haalde het na een massasprint van Gerry Druyts en Edward Planckaert.

Van bij de start regende het aanvallen. Na de beklimming van de Eikenberg, halfkoers, vormde zich een kopgroep met acht renners. Dat waren Jimmy Janssens, Lennert Teugels, Aimé De Gendt, Daan Soete, Quinten Hermans, Jasper De Laat, Lionel Taminiaux en Jens van den Dool. Zij sprokkelden al snel een voorsprong bijeen van een anderhalve minuut. Lionel Taminiaux hing een tijdje aan de rekker en moest op de kasseizone van de Haaghoek, op 80 kilometer van de eindmeet, zijn medevluchters definitief laten rijden. Ook Quinten Hermans en Jens van den Dool konden, tijdens de beklimming van de Muur van Geraardsbergen, het hoge tempo voorin niet meer volgen. Zo hielden we op 65 kilometer van de finish nog slechts vijf vluchters over.

Vijf renners, Kenny Molly, Piotr Havik, Piet Allegaert, Connor Swift en Jérôme Baugnies trokken in de tegenaanval op de vluchtersgroep. Met nog 42 kilometer voor de boeg kregen we een samensmelting tussen beide groepen. Niet voor lang evenwel. Aimé De Gendt versnelde en kreeg Jasper De Laat en Jérôme Baugnies mee in steun. Zij begonnen aan de drie plaatselijke ronden van elk 10,7 kilometer met een voorsprong van 25 seconden op het peloton. In de grote groep knapten de mannen van Cibel-Cebon het meeste werk op. Met nog 17 kilometer te rijden kregen we opnieuw een compact peloton. Net voor het ingaan van de slotronde achtte Guillaume Van Keirsbulck zijn moment gekomen en versnelde. Hij werd op 7 kilometer van de finish echter gegrepen en in de daaropvolgende massasprint liet Robby Cobbaert iedereen achter zich.

Cobbaert volgt daarmee de Australiër Cameron Meyer op als eindlaureaat van Dwars door de Vlaamse Ardennen. Zijn eerste UCI-zege dit jaar nadat hij al eens derde werd in de derde etappe van de Flèche du Sud, een Luxemburgse 2.2 rittenkoers.

“Mijn ploeg leverde knap werk”

“Mijn ploeg leverde inderdaad een pak werk. Telkens slaagden mijn teamgenoten erin een ontsnapping de kiem te smoren. En zo kwam het tot een massasprint waarin mijn kaart getrokken werd”, stelde Cobbaert. “Ik rijd al een paar weken fantastisch goed en bovendien was deze aankomst me echt op het lijf geschreven.”

“Het ging er heel nerveus aan toe tijdens de slotkilometer maar de twee flauwe bochtjes zorgden er wel voor dat alles op een lint werd getrokken”, vervolgde Robby Cobbaert. “Ideaal voor mij dus. De hellingen maakten dat er verbrokkeling kwam in het peloton maar ze liggen echter te ver van de finish zodat alles weer samen kon komen. Gelukkig maar voor mij. Ik kon zo voldoende herstellen om het af te maken in de sprint.”