Camille Laus mist EK-limiet op 400m met één honderdste, Dylan Borlée blijft er verder boven

Camille Laus is op de 400 meter bij de internationale atletiekmeeting van Genève één honderdste tekortgekomen voor het EK atletiek in Berlijn in augustus. Laus liep er naar een persoonlijk record van 52.23. Bij de mannen liep Dylan Borlée naar 46.20.

De Belgian Cheetahs, de vrouwelijke variant van de Belgian Tornados, mikken op het EK in Berlijn dit jaar. Bij hun eerste competitie in jaren kwamen ze op 26 mei in Oordegem al in de buurt van het minimum, maar ook individueel vergaat het de leden van de vrouwenploeg goed. Laus, de vriendin van Kévin Borlée, komt nu wel heel dicht bij een individuele selectie op de 400 meter, Hanne Claes en Margo Van Puyvelde plaatsten zich eerder al op de 400 meter horden. Nog in Genève liep Cynthia Bolingo naar 52.81 op de 400 meter. Zondag komen de Belgian Cheetahs in actie op de Urban Memorial Van Damme aan het Atomium.

Dylan Borlée heeft voor Berlijn 45.89 nodig. Daar bleef hij in Zwitserland dus nog even boven. Ook zijn broers zijn nog niet geplaatst. De enige landgenoot op de 400 meter is voorlopig youngster Jonathan Sacoor (18). Die laatste loopt zaterdag een 400 meter in eigen Huizingen.