Eén renner maakt indruk op ploegmaats bij BMC na winst in Zwitserland: “Hij was tien renners waard”

Het Amerikaans-Zwitserse BMC Racing Team greep zaterdag de macht op de openingsdag van de Ronde van Zwitserland. Het won de ploegentijdrit en thuisrenner Stefan Küng mag zondag de leiderstrui dragen. Hij werd na afloop bewierookt door zijn collega’s.

LEES MEER: Greg Van Avermaet wint met BMC ploegentijdrit in Ronde van Zwitserland, Küng eerste leider

BMC zette de beste tijd neer aan het tussenpunt en was uiteindelijk twintig seconden sneller dan de tweede beste ploeg, Sunweb. De ploeg van Greg Van Avermaet had op zijn thuisbodem niets aan het toeval overgelaten: de BMC-renners hadden donderdag driemaal de omloop verkend en zaterdag voor de wedstrijd nog twee keer. “We namen dit heel ernstig. Iedereen was erg gefocust”, reageerde geletruidrager Küng, die als eerste over de streep kwam.

“De ploeg was fantastisch. We toonden nog maar eens waarom we één van de beste zijn, zo niet helemaal de beste, in het ploegentijdrijden. Het betekent veel voor me dat ik gekozen werd om als eerste over de streep te komen. Dit is mijn thuis. Hier groeide ik op en deed ik veertien jaar geleden mijn eerste koers. De cirkel is bijna rond. De gele trui dragen in mijn thuiswedstrijd is een droom.”

Hoe sterk de 24-jarige Zwitserse hardrijder was, bleek ook uit de reacties van de anderen in zijn ploeg. “Hoedje af voor Stefan. Hij vloog vandaag. Hij was tien renners waard. Heel indrukwekkend”, gooide klassementskopman Richie Porte met complimentjes na zijn eerste ploegentijdrit sinds 2015.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE