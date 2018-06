Verstappen blijft de snelste in Canada, Stoffel Vandoorne knap tiende

Max Verstappen heeft ook tijdens de laatste oefensessie op het Circuit Gilles Villeneuve de snelste tijd gereden. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne was tiende.

De laatste oefensessie voor de GP van Canada ging net als de twee oefensessies op vrijdag onder mooie weersomstandigheden van start. De rijders konden dus probleemloos aan hun laatste voorbereiding voor de kwlaificatie en de race beginnen.

Bij die kwalificatie en race is het een kwestie van zo snel mogelijk te gaan, limieten op te zoeken, en dat zonder onder andere in de veelbesproken 'Wall of Champions' te belanden. De Fin Kimi Raikkonen bleef er op onderstaand beeld alvast mooi uit.

Kim cam ??



Feeling the speed at the Wall of Champions ??#CanadianGP ???? #F1 pic.twitter.com/EQq2moA1Qu — Formula 1 (@F1) June 9, 2018

Voor onze landgenoot Stoffel Vandoorne was het na zijn kennismaking gisteren met een ander muurtje rondom het circuit vandaag de bedoeling om nog zoveel mogelijk ronden af te leggen in de hoop de wagen zo goed mogelijk af te stellen. Aan het begin van de sessie verremde Vandoorne zich echter serieus, waarna hij even de 'uitgang' moest opzoeken.

A big lock up for Vandoorne sees him take to the escape road ???#CanadianGP ???? #F1 pic.twitter.com/xc5tcgtPag — Formula 1 (@F1) June 9, 2018

Vandoorne moest vervolgens in het smalle straatje zijn F1-bolide zien te keren zodat hij zijn weg verder kon zetten, iets dat je met een F1-bolide uiteraard niet zomaar even snel doet.

But after a quick 7-point turn, he's back on his way



Those F1 cars are not easy to reverse!#CanadianGP ???? #F1 pic.twitter.com/aOuqTKXFFI — Formula 1 (@F1) June 9, 2018

En de limiet opzoeken, daarin was Vandoorne zeker en vast niet alleen, ook de Australiër Daniel Ricciardo ging door het zand toen hij probeerde zo snel mogelijk rondom het Circuit Gilles Villeneuve te gaan.

Well, Alonso is trying endurance racing in 2018...



And now Ricciardo's giving rallycross a go! ??#CanadianGP ???? #F1 pic.twitter.com/lyBc6biRe4 — Formula 1 (@F1) June 9, 2018

Uiteindelijk was het Max Verstappen die net als gisteren tijdens de eerste twee oefensessies de snelste tijd liet noteren. Het lijkt echter een superspannende kwalificatie te gaan worden want Sebastian vettel, Kimi Raikkonen en Lewis Hamilton bevonden zich allemaal binnen ongeveer een tiende van de Nederlander.

Stoffel Vandoorne reed een bemoedigende tiende tijd en was sneller dan teamgenoot Fernando Alonso.

1. NL Max Verstappen Red Bull Racing 1:11.599 14

2. DE Sebastian Vettel Ferrari 1:11.648 +0.049 22

3. FI Kimi Räikkönen Ferrari 1:11.650 +0.051 21

4. GB Lewis Hamilton Mercedes 1:11.706 +0.107 23

5. AU Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:12.153 +0.554 29

6. FI Valtteri Bottas Mercedes 1:12.255 +0.656 27

7. MX Sergio Perez Force India 1:12.903 +1.304 16

8. DE Nico Hülkenberg Renault 1:12.946 +1.347 21

9. FR Romain Grosjean Haas F1 1:13.014 +1.415 16

10. BE Stoffel Vandoorne McLaren 1:13.034 +1.435 21

11. FR Esteban Ocon Force India 1:13.064 +1.465 18

12. NZ Brendon Hartley Toro Rosso 1:13.076 +1.477 24

13. ES Fernando Alonso McLaren 1:13.225 +1.626 19

14. ES Carlos Sainz jr Renault 1:13.331 +1.732 22

15. FR Pierre Gasly Toro Rosso 1:13.334 +1.735 19

16. MC Charles Leclerc Sauber 1:13.452 +1.853 19

17. DK Kevin Magnussen Haas F1 1:13.488 +1.889 21

18. RU Sergey Sirotkin Williams 1:13.818 +2.219 18

19. SE Marcus Ericsson Sauber 1:13.925 +2.326 20

20. CA Lance Stroll Williams 1:13.968 +2.369 17

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: