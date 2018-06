Greg Van Avermaet wint met BMC ploegentijdrit in Ronde van Zwitserland, Küng eerste leider

BMC heeft de openingsploegentijdrit van de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Zwitserse formatie met Greg Van Avermaet was 20 seconden sneller dan Sunweb. Stefan Küng kwam als eerste over de streep en mag de leiderstrui aantrekken.

Team UAE zette de eerste richttijd neer in de ploegentijdrit in en rond Frauenfeld. De Arabische ploeg met kopman Rui Costa snelde over een heuvelachtig parcours van iets meer dan 18 kilometer naar een tijd van van 21’08”. Een tijd waar de mannen van Team Sky zich de tanden op stuk beten, maar de specialisten van Quick Step hadden weinig moeite om onder die tijd te duiken. Met Philippe Gilbert en Yves Lampaert als locomotieven van de blauwe trein dook de Belgische formatie in één klap 23 seconden onder de toptijd.

In een tijdsproef waarin waanzinnige snelheden tot 100 km/u gehaald werd kwam nadien Movistar in de buurt van de 20’45” van Quick Step, maar de Spanjaarden kwamen zes seconden tekort. Bora-Hansgrohe, met wereldkampioen Peter Sagan, kwam nog korter, maar was slechts een halve seconde trager.

Een Belgische zege in Zwitserland kwam er echter niet. Huidig wereldkampioen Sunweb was aan het tussenpunt zeven seconden sneller en hield die voorsprong vast tot aan de aankomst. De tijdritkanonnen van Mitchelton-Scott werden pas vierde. Het enige gevaar voor de dagzege van Sunweb kwam nog van BMC. Aan het tussenpunt was de Zwitserse formatie vijf seconden sneller en in de slotkilometers versnelden Van Avermaet en co. nog. Aan de finish klokten ze uiteindelijk negentien seconden sneller af dan Sunweb. Stefan Küng kwam als eerste over de streep en mag ook de eerste leiderstrui aantrekken.

Uitslag:

1) BMC

2) Sunweb +20”

3) Quick Step +27”

4) Bora-hansgrohe +27”

5) Mitchelton-Scott +29”