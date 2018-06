Vlaamse ombudsman waarschuwt: “Mensen lopen honderden euro’s mis door isolatiefirma”

Een opvallende waarschuwing van de Vlaamse Ombudsdienst: wie van plan is zijn woning te isoleren, kan maar beter opletten voor een samenwerking met het bedrijf ‘Vlaanderen Isoleert’. De ombudsman kreeg al 270 klachten over de isolatiefirma. De marktleider heeft het over “misverstanden”, maar daar gaat de Ombudsdienst niet mee akkoord.

In januari waarschuwde de Vlaamse Ombudsman het bedrijf ‘Vlaanderen Isoleert’: de erkende aannemer zou toen al voor een groot aantal klachten bij de Ombudsdienst gezorgd hebben en zo kon het niet verder. Maar beterschap kwam er niet. Daarop werd besloten ook nog eens publiekelijk aan de alarmbel te trekken. Wie rekent op een energiepremie voor spouwmuurisolatie of kruipkelderisolatie, kan namelijk nogal bedrogen uitkomen.

Premies mislopen

Wie goed isoleert, bespaart niet alleen op de energiefactuur maar ook kan er nog eens een energiepremie bovenop krijgen ook. Of toch als je de zogenaamde ‘Verklaring van Overeenkomstigheid’ toegekend krijgt, een document van de keuringsinstantie waarmee de klant zijn of haar premie kan aanvragen bij Eandis of Infrax. Maar wie die isolatiewerken liet uitvoeren door ‘Vlaanderen Isoleert’, krijgt dat document vaak niet in handen. En dus ook geen premie van de Vlaamse Overheid. Het gaat daarbij al gauw om misgelopen bedragen van 500 euro en meer.

Slechte werken

Het probleem zit in de uitgevoerde werken door het bedrijf. In een aantal dossiers zag de ombudsman dat het certificaat uiteindelijk effectief niet uitgereikt werd omdat de door ‘Vlaanderen Isoleert’ uitgevoerde werken niet voldeden aan de norm. Als de klant naast een premie grijpt door werken die slecht zijn uitgevoerd of werken waarbij materialen van slechte kwaliteit zijn gebruikt, blijft die bovendien in het ongewisse over het hoe en waarom. Het probleem kan zich dan later nog uiten in andere problemen zoals koudebrug, vocht, schimmel, …

Waarom isoleren?

De Vlaamse Ombudsdienst blijft de woning goed isoleren wel aanraden. Het maakt de energiefactuur goedkoper en zorgt ook voor het halen van de milieu- en klimaatdoelstellingen. De ombudsman stelt ook gerust: over de andere isolatiebedrijven komen geen klachten binnen over het lang uitblijven of weigeren van het certificaat.

‘Vlaanderen Isoleert’ zelf liet in een mail aan VTM weten dat het gedupeerde klanten oproept om contact met hen op te nemen. Wie zich zorgen maakt kan steeds terecht bij Eandis en Infrax of kan een mail sturen naarinfo@vlaamseombudsdienst.be.