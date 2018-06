Nummer één Halep breekt de ban en wint na spannende finale op Roland Garros haar allereerste Grand Slam

De vrouwenfinale op Roland Garros tussen Simona Halep (WTA 1) en Sloane Stephens (WTA 10) beloofde een onvoorspelbare wedstrijd te worden. En dat werd het ook. De Amerikaanse begon nochtans als een pletwals en won al snel de eerste set. De Roemeense vocht echter terug in de tweede set en de nummer één van de wereld maakte het autoritair af in de beslissende derde set: 3-6, 6-4 en 6-1. Halep speelde eerder in 2015 en 2017 al de eindstrijd in Parijs maar verloor toen telkens, dit is de allereerste Grandslam-zege voor de 26-jarige Halep die na twee uur tennis uiteraard emotioneel reageerde.

De 25-jarige Stephens had voldoende aan een break in het vierde spelletje om de eerste set binnen te halen (6-3). In een spannendere tweede set brak de Amerikaanse in de eerste game meteen door de opslag van Halep. Maar die gaf zich niet gewonnen. De Roemeense forceerde liefst drie breaks, kreeg er nog slechts één tegen en won de tweede set met 6-4. In de derde set was het vat af bij Stephens. Halep ging meteen door de opslag van de Amerikaanse en stoomde door naar 6-1 setwinst.

Derde keer goede keer

Voor Halep was het de derde Roland Garros-finale in vijf jaar tijd en de 26-jarige Roemeense kon eindelijk ook eens winnen... Vorig jaar verloor ze van de Deense Caroline Wozniacki. Halep schakelde in deze editie in de vierde ronde onze landgenote Elise Mertens uit met 6-2 en 6-1 en had tot voor de finale nog maar twee sets verloren op het Parijse gravel.

Halep was eerder dit jaar verliezend finalist op de Australian Open maar won in januari het toernooi in Shenzhen, op hardcourt. In mei moest ze in Rome, op gravel, in de finale de duimen leggen voor de Oekraïense Elina Svitolina.

Eerste verloren finale voor Stephens

Sloane Stephens stond voor het eerst in de finale van Roland Garros maar zij had dan weer wel de ervaring van een Grand Slam te winnen, want de 25-jarige Amerikaanse won vorig jaar al de US Open. Stephens had nog maar één set verloren dit toernooi en won onder meer van titelverdedigster Ostapenko en van Wozniacki. Opvallend is dat dit voor Stephens de eerste finale op het hoogste niveau is die ze verliest. Haar vorige zes finales won ze allemaal.

Het was het achtste onderlinge duel tussen Stephens en Halep. De Roemeense pakte haar zesde zege.