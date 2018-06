Bourgeois en Beke verzetten zich tegen voorstel De Block: “Omslachtig en duur”

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en CD&V-voorzitter verzetten zich tegen het pleidooi dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) in onze weekendkrant houdt voor een herfederalisering van het gezondheidsbeleid. “Van herfederaliseren kan geen sprake zijn”, zegt Beke in een bericht op Facebook. De klok terugdraaien en één gezondheidsbeleid proberen toe te passen op twee zeer verschillende maatschappijen met hun eigen uitdagingen, is omslachtig en duur”, klinkt het dan weer in een reactie van de minister-president.

“Vlaanderen heeft door de verschillende staatshervormingen een pak gemeenschapsbevoegdheden gekregen op het vlak van gezondheidszorg”, legt Beke uit. “Hierbij zijn we vertrokken vanuit de vaststelling dat één beleid op federaal niveau niet of onvoldoende antwoord gaf op de noden van de Vlamingen.”

Na de zesde staatshervorming kwamen nog extra bevoegdheden naar Vlaanderen. “Die worden vandaag omgezet in een eigen Vlaams beleid, dat de link legt tussen gezondheid, welzijn en onderwijs. Dat geïntegreerde beleid is de beste garantie op meer levenskwaliteit voor alle Vlamingen”, aldus de CD&V-voorzitter. “Het verleden heeft aangetoond dat een eengemaakt federaal beleid geen antwoord is. Van herfederaliseren kan dan ook geen sprake zijn.”

Beke merkt nog op dat de zesde staatshervorming niet de laatste was. “Er zullen er nog volgen, waarbij ook verdere stappen op het vlak van gezondheidszorg moeten gezet worden.”

Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) Foto: BELGA

Winst voor federale overheid

“Vlaanderen investeert veel meer in preventie dan de Franse Gemeenschap”, treedt Geert Bourgeois hem bij. “Daardoor sparen we later kosten uit in de zorgverzekering, maar die winst is voor de federale overheid. Op die manier hebben de deelstaten te weinig belang bij een doorgedreven preventiebeleid, dat nochtans broodnodig is. Een overheveling van alle bevoegdheden inzake gezondheidszorg naar de deelstaten zorgt voor die noodzakelijke responsabilisering en efficiëntie. Elke deelstaat moet zijn verantwoordelijkheid opnemen voor zijn eigen aanpak. Het verleden heeft aangetoond dat één gezondheidsbeleid proberen toe te passen op twee zeer verschillende maatschappijen niet werkt en leidt tot non-beleid en verspilling.”