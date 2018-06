Lotto Soudal mag “geheim wapen” van Halens bedrijf niet meer gebruiken

Lotto mocht vandaag in de ploegentijdrit in de Ronde van Zwitserland geen Speed Gel meer gebruiken, want dat is verboden door UCI. Foto: wvo

Het is vanaf nu verboden om ‘waspoederbolletjes’ of Speed Gel waarmee Lotto Soudal naar een derde plaats vlamde in de ploegentijdrit van het Critérium du Dauphiné te gebruiken. Dat besliste Jean-Christophe Péraud tot nader order. Péraud is een ex-renner en is momenteel manager of equipment bij de UCI. Vandaag start de Ronde van Zwitserland met een ploegentijdrit, daar zullen dus geen renners te zien zijn met de Speed Gel op hun benen. De gel, ontwikkeld door de firma NAQI uit Halen, wordt wel nog verder onderzocht, het is dus nog niet zeker of de renners er nooit meer mee zullen mogen rijden.

Campenaerts & co vlamden in de ploegentijdrit van het Critérium du Dauphiné naar een knappe derde plaats. Ploegmanager Marc Sergeant zei toen aan onze krant dat dat deels kwam dankzij een geheim wapen: een innovatieve Speed Gel die eruitziet als waspoederbolletjes. Dankzij die gel zou de luchtweerstand verminderen.

“Of dat legaal is of niet, daar kan ik me helemaal niet over uitspreken. Ik heb het gebruik van die bolletjes (waspoeder zoals Lotto-Soudal woensdag verklaarde) gemeld aan Jean-Christophe Péraud. Het is beter dat we hier na de Dauphiné een oordeel over vellen dan dat dit in de Tour moet gebeuren”, aldus de jurypresident na de tijdrit in de Dauphiné.

De UCI heeft snel ingegrepen en verbiedt tot nader order dat geheime wapen van Lotto Soudal in de komende wedstrijden. Vandaag start de Ronde van Zwitserland met een 18 kilometer lange ploegentijdrit, daarin zullen dus geen renners te zien zijn met de bolletjes op hun benen.

Vorig jaar was er veel ophef bij Team Sky na de Tour­proloog, omdat de ploeg stroken met bolletjes had aangebracht op de tijdritpakken van de renners om zo de luchtweerstand te verminderen. Sky rijdt op dit moment nog steeds met die pakken rond tijdens tijdritten.

