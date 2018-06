Agente werkonbekwaam naschermutseling met geseinde Nederlander

Bilzen -

Een agente van het korps Bilzen-Hoeselt-Riemst is donderdagvoormiddag gewond geraakt bij een interventie in Mopertingen. Een patrouille haalde daar even voor de middag een auto aan de kant voor een controle. De Nederlandse bestuurder bleek geseind te staan. Hij had nog een gevangenisstraf van 7 maanden open staan. Waarschijnlijk om die reden, verzette de man zich bij zijn arrestatie.