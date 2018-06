Wie is er het fierst? Batshuayi neemt selfie met Rode Duivels en koning Filip

Hoog bezoek vandaag bij de Rode Duivels: niemand minder dan koning Filip kwam de nationale ploeg een hart onder de riem steken voor hun vertrek naar Rusland. Michy Batshuayi trok meteen een selfie van de Duivels rond de koning. Niets dan blije gezichten, maar wie is nu eigenlijk het fierst...?

Petit selfie avec le Roi Philippe de Belgique OKLM @BelRedDevils pic.twitter.com/VXhhJPBx66 — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 9 juni 2018

Door het bezoek van de vorst waren er zaterdag strengere veiligheidsmaatregelen van kracht in en rond het oefencentrum in Tubeke.

Voorlopig (?) geen bezoek in Rusland gepland

Voorlopig staat er nog geen bezoek van het Belgische koningspaar aan het WK op het programma, vier jaar geleden in Brazilië was dat wel het geval. Toen woonden ze onder meer de groepswedstrijd tegen Rusland bij, met een juichende koningin Mathilde in de tribune bij het winnende doelpunt van Divock Origi.