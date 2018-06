Spanjaard rondt vroege vlucht af, Thomas steviger in het geel na late aanval

Pello Bilbao heeft de zesde rit in het Criterium du Dauphiné gewonnen. Op de slotklim richting La Rosière bleef de Spanjaard de groep met favorieten knap voor. In de slotkilometer plaatste geletruidrager Geraint Thomas een late aanval waarmee hij steviger leider wordt.

Deel drie van het viergangenmenu in de Alpen bood de renners een exacte kopie van de elfde rit in de komende Tour de France. Met amper 110 kilometer was de rit niet bijster lang, maar daarvan liepen er wel liefst 49 bergop met daarbij twee beklimmingen van buiten categorie en aankomst op La Rosière. Lastig dus, maar spektakel verzekerd.

En dat spektakel begon al meteen na de start. Onder impuls van - wie anders dan - Thomas De Gendt raakte een ruime kopgroep van 25 renners voorop met daarbij ook nog Belgen Pieter Serry en Thomas Degand. Drie landgenoten werden er uiteindelijk vier voorin nadat ook Serge Pauwels de brug maakte.

Met Pello Bilbao (zesde in de afgelopen Giro), Warren Barguil en Ian Boswell zaten er ook enkele authentieke klimgeiten in de kopgroep waardoor de voorsprong kon groeien naar een kleine tweeënhalve minuut. Beperkt dus, ondanks dat er geen echte bedreiging voor de gele trui van Geraint Thomas bij de vluchters zat. Toch had Dario Cataldo tijd genoeg om duchtig punten te sprokkelen voor zijn blauwe bergtrui.

Nibali moet lossen

Op de Col du Pré, die de komende Tour voor de eerste keer wordt beklommen, spatte de koers volledig open. Voorin werd er stevig geschift: Serry, De Gendt en Degand moesten er op de steile stroken af waardoor er op de top nog maar een kopgroep van tien renners met Pauwels, Bilbao en Barguil overbleven. Op dat moment was het peloton gereduceerd tot een groep van amper 16 renners. Mét geletruidrager Geraint Thomas, maar zonder Vincenzo Nibali en Gianni Moscon.

En de slijtageslag duurde voort. Op de Cormet de Roseland had leider Thomas nog maar één ploegmaat in steun en daar wilden ze bij AG2R van profiteren. Latour versnelde op de hellende stroken om voorsprong te nemen en zo in een later stadium kopman Romain Bardet te kunnen bijstaan als die een aanval plaatste in de afdaling. De aanval in de technische afdaling kwam er ook van Bardet, maar meer dan wat druk zetten, leverde die niet op.

Latour reed door tot bij de kopgroep waardoor tien aanvallers als eerste de slotklim naar La Rosière aansneed. Daarin moest Barguil snel lossen en gaf de Fransman andermaal blijk dat zijn conditie allerminst zo goed is als in de Tour van vorig jaar. Bilbao toonde zich de beste vroege vluchter, maar de groep der favorieten naderde met rasse schreden.

Aanval Thomas

Want bij de groep van de favorieten stak Daniel Martin al op iets meer dan acht kilometer van de finish het vuur aan de lont. Adam Yates ging even later in de tegenaanval en bracht leider Thomas en Bardet mee tot bij de Ier.

Ondertussen bleef Bilbao uit de greep van het kwartet favorieten. De Spaanse nummer zes van de afgelopen Ronde van Italië hield uiteindelijk twintig seconden over op Geraint Thomas. De Britse leider had in de slotkilometer een verschroeiende aanval geplaatst en vergrootte zijn voorsprong in het klassement met enkele seconden. Yates volgt nu op de tweede plek op 1’29”, Bardet is derde op 2’01”.

Zondag eindigt de Dauphiné met een laatste korte bergetappe. Vanaf de startplaats in Moûtiers moeten 129 kilometers afgelegd worden, vooraleer aan te komen bovenop Saint-Gervais Mont Blanc.

Uitslag:

1) Pello Bilbao

2) Geraint Thomas +21”

3) Daniel Martin +23”

4) Romain Bardet 23”

5) Adam Yates +26”

6) Emanuel Buchmann +1’02”

7) Ilnur Zakarin +1’20”

8) Pierre-Roger Latour 1’40”

9) Tao Geoghegan Hart +1’45”

10) Valerio Conti +1’45”

Stand

1) Geraint Thomas

2) Adam Yates +1’29”

3) Romain Bardet +2’01”

4) Daniel Martin +2’30”

5) Damiano Caruso +2’39”

6) Emanuel Buchmann +3’10”

7) Ilnur Zakarin 3’29”

8) Marc Soler 3’40”

9) Pierre-Roger Latour +3’49”

10) Pierre Rolland +4’00”