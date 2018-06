Jongetje speelt met opblaasbare krokodil in tuin... en merkt échte alligator vlak naast hem niet op. Kan jij hem spotten?

Het lijkt een gezellig zomers tafereeltje. Zoontje Timmy speelt in de tuin met een opblaasbare krokodil en wat water. Ook zijn moeder geniet van het gebeuren en filmt haar zoontje. Pas later merkt een opmerkzaam iemand op dat de fijne zomermiddag heel wat slechter had kunnen aflopen, op het filmpje is immers een echte alligator te zien, die doodstil in het gras ligt, vlakbij het jongetje.

Timmy en zijn moeder Nicole wonen in Lake Nona in Florida. In de video hoor je zijn Nicole nog zeggen: "Ik hoopte om zo'n leuke YouTube video te maken. Dat je alligator je iets aandoet en dat jij schrikt." Achteraf gezien redelijk lugubere woorden als je ziet dat er een echte alligator in de tuin zit, nauwelijks enkele meter van Timmy. Nicole kan niet geloven dat ze het dier niet opgemerkt heeft, maar de alligator zit dan ook niet meteen in hun gezichtsveld en houdt zich roerloos stil. Zie jij hem meteen?