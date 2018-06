Opglabbeek -

In de Dreesstraat is zaterdagmiddag een brand uitgebroken aan een huis en de aanliggende schuur. De brandweer is ter plaatse, maar de schuur zou al volledig uitgebrand zijn. In het huis is er voornamelijk rookschade. De brandweer onderzoekt of ook het aanpalende huis aan de linkerkant schade heeft opgelopen. Er raakte niemand gewond.