Ware liefde, de Ronde van Limburg en een WK-huis: dit zijn de strafste video’s van deze week

Peer / Genk / Hasselt - Onze redactie selecteert voor u de strafste video’s van de voorbije week op hbvl.be. Heeft u een spraakmakende reportage gemist? Dan vindt u de beelden hier terug in het weekoverzicht.

1. 325 gouden paren hernieuwen hun huwelijksgelofte in Bokrijk: “Nog elke dag seks, als we kans hebben”

spa

Onder de kristallen lusters van feestzaal Hangaar 58 in Bokrijk hebben 650 Genkenaars elkaar vandaag liefdevol in de ogen gekeken en volmondig “Ja, dat beloven wij!” geantwoord op de vraag of ze na (ruim) 50 jaar huwelijk nog altijd in elkaars hart willen blijven wonen. De aandoenlijke massale vernieuwing van de huwelijksgelofte werd bezegeld met een passionele kus. “Ik vind ze nog zo schoon als vroeger”, zegt Maurice (89) geëmotioneerd over Josée, met wie hij al 68 jaar het oudste koppel van Genk vormt. Daarna werd er gedanst op live muziek van Willy Sommers en werd de bruidstaart aangesneden voor alle paren – samen goed voor meer dan 16.000 huwelijksjaren.

2. Ronde van Limburg kent drie nieuwe parcours. Bekijk ze hier:

spa

Zondag passeert Milan Menten na 64 kilometers ‘zijn’ Rosmeer. Leuk, maar ook niet meer dan dat, zo oordeelde de 21-jarige neoprof van Sport Vlaanderen-Baloise. Liever verkende hij de vernieuwde finale in en rond ‘rondedorp’ Borgloon. We trokken gisteren in Milans zog mee over de flanken van drie nieuwe hellingen die voor de nodige afscheiding moeten zorgen: de Mettekovenberg, Burchtheuvel en Bollenberg.

3.Meteen stormloop op nieuwste Albert Heijn

SD

Gisterochtend is de 38ste Albert Heijn in Vlaanderen geopend aan de grote ring in Hasselt. Meer dan honderd ‘fans’ stonden gewapend met kar en winkeltas klaar voor de deuren opengingen. “Eindelijk kunnen we ook in Hasselt naar Albert Heijn”, was de meest gehoorde zin.

4. Spectaculaire vulkaanuitbarsting in Guatemala

reuters/ruptly/twitter

Na de vulkaanuitbarsting zondag in het zuidwesten van Guatemala zijn al 99 lichamen gevonden. Dat blijkt woensdagavond uit de nieuwste officiële balans van het nationale forensische instituut INACIF. Dat maakte ook een lijst openbaar van de al geïdentificeerde doden.

