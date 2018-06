Kendall Jenner date met broertje van beste vriendin Gigi Hadid, maar die zou dat maar niets vinden

Kendall Jenner (22) is de voorbije maanden al meermaals romantisch gelinkt aan verschillende mannen, maar haar amoureuze ontmoetingen met Anwar Hadid (18) vormen het grootste voer voor speculaties. Volgens een jongerentijdschrift zou Gigi Hadid, de zus van Anwar én de beste vriendin van Kendall, hier overigens niet al te opgezet mee zijn.

Anwar Hadid en Kendall Jenner werden maandagavond al kussend gefotografeerd op de afterparty van de CFDA Awards en werden enkele dagen later in New York alweer samen gesignaleerd. Hierdoor menen diverse media dat er meer gaande is dan vriendschap tussen de twee. Anwar Hadid is de jongere broer van Gigi en Bella Hadid, die beiden erg goed bevriend zijn met Kendall Jenner.

Volgens een anonieme bron zou Gigi niet al te blij zijn met dit nieuws. Ze zou haar jongere broertje al gewaarschuwd hebben voor 'hartenbreker' Kendall. Aan het jongerentijdschrift Girlfriend Magazine zou ze het volgende over haar beste vriendin verteld hebben: "Kendall is een goede vriendin, ze is prachtig, lief en sexy, maar je begint maar beter niets met haar."